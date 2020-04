Coronavirus, guariti anche i nove pazienti all’ospedale di Trapani

Guariti anche i pazienti attualmente ricoverati all’ospedale di Trapani per il coronavirus. Già nei giorni scorsi, come raccontato da Tp24, si era svuotata la terapia intensiva, che sarà concentrata solo su Marsala. Adesso le buone notizie per i pazienti che avevan contratto il virus.

Nove sono i pazienti guariti e prossimi alle dimissioni dal presidio ospedaliero di Trapani, Sant’Antonio Abate: i primi due, di Salemi e Paceco, lasceranno l’ospedale domani, sabato 11 aprile, mentre entro martedì è prevista la dimissione di 7 pazienti definiti stabili, che saranno trasferiti nella struttura villa Zina, a Custonaci, dove ultimeranno il periodo di prevista quarantena fino alla completa negativizzazione.











