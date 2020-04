Coronavirus, gli Ospedali Fatebenefratelli in video conferenza con medici cinesi

Mercoledì mattina ha auto luogo una videoconferenza per un incontro medico scientifico, presieduto dal Prof. Peng Zhiyong Direttore del Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Zhongnan dell’università di Wuhan, con medici e sanitari delle strutture dei Fatebenefratelli (Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, Ospedale San Pietro di Roma, Ospedale Sacro Cuore di Benevento e Ospedale Buon Consiglio di Napoli), per la condivisione di protocolli terapeutici già utilizzati a Wuhan che per prima ha vissuto l’emergenza da Covid19.

Il progetto per l’Italia è stato portato avanti con l’impegno e la partecipazione attiva della dott.ssa Valeria Grasso delegata nazionale del Ministero della Salute, di origini palermitane «con l’obiettivo di portare nell’Isola l’esperienza cinese per combattere l’infezione da coronavirus con il fine di offrire indicazioni e condividere esperienze per la gestione diagnostico/terapeutica per i casi di COVID19 e per l’aspetto sociale dell’iniziativa, in quanto la societ& …









