Coronavirus, ecco come lo ha disegnato Giulia durante il suo ricovero

Un “mostro che si impadronisce del mondo”, ecco come Giulia ha disegnato il Coronavirus mentre si trovava ricoverata presso l’ospedale Gaslini di Genova.

“Il disegno Giulia lo ha fatto a Febbraio – ci racconta la mamma – nel suo letto dell’ospedale Gaslini, dove in quel momento stava iniziando tutto. Da bambina ha visto il Coronavirus come un mostro che si è impadronito del mondo, infatti lei scrive il mondo è mio…. Naturalmente noi siamo a casa e rispettiamo le regole rigorosamente, lei gioca, fa i compiti e qualche lavoretto per distrarsi, faccio un plauso a mia figlia e a tutti i bambini figli unici, che in questi giorni di quarantena affrontano le giornate da soli, grazie con affetto mamma Irene”.









