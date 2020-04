Coronavirus, altre azioni solidali. Donate mascherine e uova di Pasqua

Si susseguono le iniziative solidali nel trapanese. Il Comitato di Alcamo della Croce Rossa Italiana ha donato al personale della sottosezione Polizia Stradale di Trapani delle mascherine. Il Dirigente della Polizia Stradale di Trapani ringrazia la Croce Rossa Italiana e in particolare il Comitato di Alcamo e il suo presidente, CRISCIONE Ornella, per l’affettuoso pensiero.

“In momenti così difficili della storia professionale e personale di ognuno di noi, questi gesti di affetto, stima, collaborazione e considerazione aiutano tutti quanti a lavorare con ancora più impegno e dedizione. Ringrazio la Croce Rossa Italiana per il Suo prezioso contributo quotidiano. Un grazie particolare lo rivolgono i Poliziotti della Stradale di Alcamo al Comitato della città di Alcamo”.

Altra iniziativa ad Erice, dove la Polizia Stradale unitamente al personale dell’Associazione di Volontariato di Trapani IL SOCCORSO ha donato 95 uova ai bimbi più bisognosi …









