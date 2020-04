Conte: “Lotteremo per avere eurobond. Inadeguato il MES del quale non abbiamo bisogno”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto nuovamente per dare notizia del contenuto del nuovo DPCM e chiarire la situazione economica determinatasi ieri in seguito all’Eurogruppo, ossia l’assemblea dei Ministri delle Finanze del vecchio continente. Ecco le sue dichiarazioni:

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutta la responsabilità politica dopo diverse riunioni con esperti ed associazioni di categoria. I segnali sono incoraggianti e le misure adottate dal Governo stanno funzionando. Non possiamo vanificare gli sforzi fino ad ora compiuti. Perdere i risultati fino ad ora acquisiti vorrebbe dire dover ripartire da capo e dovremmo rimanere a casa durante le feste. L’auspicio è che dal 3 maggio si possa ripartire con gradualità. La proroga vale anche per le attività produttive ma dal 14 aprire riapriamo cartolerie, librerie, negozi per neonati, …









