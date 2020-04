Campobello. Sospensione della raccolta dell’organico per l’indisponibilità dell’impianto di compostaggio

Nel far proprio il disagio della comunità, il sindaco Castiglione chiede ai cittadini di non depositare l’umido a partire da domenica sera e sino a nuova comunicazione

Il sindaco Giuseppe Castiglione informa la cittadinanza che, a causa dell’indisponibilità dell’impianto di compostaggio Raco di Belpasso a ricevere i rifiuti organici per via di problematiche intervenute in conseguenza della chiusura dello stesso avvenuta il 16 marzo scorso, a partire da domenica sera (12 aprile) e per l’intera prossima settimana il servizio di raccolta dell’organico sarà sospeso.

Nel far proprio il disagio della comunità campobellese per il momentaneo disagio, che non dipende dal sistema di raccolta comunale, ma appunto da problematiche generali relative all’impiantistica presente in tutta la Regione, il Sindaco chiede la collaborazione dei cittadini a non depositare la frazione umida per domenica sera e sino a nuova …









