Aeroporto di Trapani, rinviate all’anno prossimo le tratte sociali

In questa situazione, il rilancio dell’aeroporto di Trapani Birgi può attendere.

Attualmente l’aeroporto è chiuso per l’emergenza coronavirus. Sono in stallo le trattative con Ryanair, e non solo.

L’Enac ha comunicato che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria e alla conseguente limitazione degli spostamenti nonchè dei collegamenti aerei, “l’entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte in partenza dagli aeroporti di Trapani e di Comiso verrà posticipata, probabilmente alla stagione invernale 2020-2021.

Si tratta delle famose “tratte sociali”, per collegare Trapani con una serie di località a prezzi calmierati. Per le tratte sociali da e per l’aeroporto di Trapani il tetto massimo dei prezzi è compreso tra i 35 e i 45 euro.

La nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte decorrerà, come prevede il Regolamento (CE) n. 1008/2008, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa …









