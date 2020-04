Virus, calo costante in Sicilia. Ma a Pasqua tutto chiuso. La situazione nel Trapanese

Pasqua e Pasquetta tutti a casa. Il Governo Musumeci e la protezione civile regionale stanno lavorando per reprimere sul nascere la tentazione di gite fuori porta, spostamenti nelle seconde case, rimpatriate assolutamente non consentite in questo momento di piena emergenza Covid- 19. Insomma, i dati siciliani sull’epidemia fanno ben sperare. Ma non bisogna abbassare la guardia, assolutamente.

La nuova ordinanza che intende varare il presidente della Regione Siciliana punta a bloccare proprio per la giornata di pasquetta qualsiasi attività, perfino quella delle consegne a domicilio di cibi. Questo nonostante le associazioni di categoria, come la Cna, abbiano insistito per delle deroghe e consentire alle attività di produzione di cibo da asporto di svolgere il servizio a domicilio anche a Pasqua.

LA PROTEZIONE CIVILE: TUTTI A CASANel frattempo ci pensa la Protezione Civile regionale a mettere le cose in chiaro. Divieto assoluto di spostamento nelle case al mare …









