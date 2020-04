Vino: classifica Drinks International, Planeta al 39/o posto

REDAZIONE – Quest’anno, per la prima volta, l’azienda vinicola siciliana Planeta entra a far parte dell’autorevole classifica “The World’s Most Admired Wine Brands 2020” del magazine britannico Drinks International, piazzandosi al 39/o posto nel mondo e al 5/o tra le cantine italiane. Giunta al suo decimo anniversario, la prestigiosa classifica realizzata in collaborazione con Wine Intelligence, stila l’elenco dei 50 marchi di vino dei cinque continenti selezionati dai membri della “Drinks International’s Academy”, che coinvolge oltre 200 drink buyer ed esperti del settore di 48 Paesi. “Dedichiamo questo prestigioso riconoscimento a tutta la squadra Planeta, che sia in vigna che in cantina, così come in giro per l’Italia e per il mondo, ha lavorato con passione per raggiungere questo obiettivo” affermano Francesca, Alessio e Santi Planeta.

& …









Leggi la notizia completa