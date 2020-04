Vertigini, congiuntivite, miglioramenti e ricadute improvvise. I sintomi del Coronavirus

Covid-19 è una malattia riscontrata per la prima volta negli esseri umani a fine 2019 e sono ancora molte le cose che non sappiamo del nuovo coronavirus che ha provocato la pandemia. Essendo così nuova, i ricercatori stanno ancora imparando a conoscere il comportamento del virus mentre si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo e quali sono i sintomi e quanto potrebbero variare.

I sintomi caratteristici più comuni di Covid-19 sono la tosse secca, la febbre e le difficoltà respiratorie. Anche se molte persone non presentano alcun sintomo — malgrado siano estremamente contagiosi — gli studi indicano che una porzione significativa di persone presenta prima altri sintomi, quali diarrea o perdita di olfatto e gusto.

Ecco i comportamenti insoliti di COVID-19, oltre alla facilità di trasmissione, e i sintomi meno dibattuti.

I pazienti possono diffondere il virus per giorni prima di mostrarne i sintomi.









