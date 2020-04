Sparatoria a Trapani in Via Mascagni

Una lite tra due uomini è culminata in sparatoria.

È accaduto oggi, a Trapani in via Mascagni. Braccato dall’uomo che impugnava una pistola scacciacani l’altro protagonista della vicenda si é rifugiato nella vicina stazione dei carabinieri.

Entrambi sono stati poi fermati. A scatenare l’episodio di violenza il danneggiamento di un’auto. Il proprietario del mezzo dopo aver colpito il responsabile con una spranga ha tirato fuori la pistola iniziando a sparare. La vittima è fuggita chiedendo aiuto ai carabinieri.









