“Siamo i genitori di Giorgio. Grazie al personale dell’ospedale di Marsala per tutto”

Il 10 Marzo è venuto al mondo Giorgio. In un periodo cosí buio Giorgio ha portato il sole. Siamo i genitori e vogliamo con poche parole esprimere innanzitutto la nostra gratitudine e far conoscere la nostra esperienza nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Siamo arrivati alla meta più bella ed importate della nostra vita, la nascita di nostro figlio, che purtroppo avviene in un periodo che possiamo definire atipico e in piena emergenza, ma che grazie alla professionalità, gentilezza,umanità e affettuosità di tutto lo staff fatto di medici, ostetriche, infermiere, anestesisti, puericultrici e personale O.S.S. abbiamo superato nel migliore dei modi.

Voglio ringraziare tutti indistintamente ed anche se incontrandovi non vi riconoscerò perchè la mascherina nascondeva buona parte del viso, non potrò mai dimenticare la dolcezza dei vostri sguardi che mi hanno accompagnata e …









Leggi la notizia completa