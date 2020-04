Santa e Cristian, una coppia in corsia contro il virus

La Sicilia era ancora considerata zona franca quando la Lombardia contava già i morti di quella che sarebbe stata la più terribile pandemia dell’ultimo secolo. E in quella regione dove tutto è iniziato, molti di noi condividono affetti e amicizie, le loro storie sono diventate di tutti e il loro dolore è presto diventato anche il nostro.

Abbiamo più volte ringraziato il personale sanitario che in prima linea contro il virus, ha dovuto fare i conti con destini tanto crudeli e lì in Lombardia quello che accade soprattutto negli ospedali ci fa ben comprendere che molto è stato fatto ma ancora c’è molto da fare.

Santa Pernice originaria di Castelvetrano vive ormai da tanti anni a Milano trasferita lì durante la malattia del padre. Ha intrapreso la strada dell’operatore socio sanitario e adesso lavora all’ospedale Niguarda, un …









