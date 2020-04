Partanna, donato un ventilatore polmonare e dei Dpi all’ospedale di Castelvetrano

Un gesto concreto di solidarietà collettiva da parte degli amministratori e degli anziani di un circolo cittadino. Il sindaco Nicolò Catania, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione insieme ai soci del Centro diurno per anziani “G. Parlato” questa mattina hanno donato all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano un ventilatore polmonare e dei dispositivi di protezione individuale (tute, mascherine, occhiali e calzari per il reparto di Rianimazione, per le postazioni del 118 n.33, 35 e 86 e per la postazione n.87 del 118 di Gibellina oltre ad alcune visiere realizzate dal Fablab del G55) per il personale sanitario del nosocomio impegnato nella cura dei pazienti affetti da Covid19. “La donazione del ventilatore polmonare e di alcuni dispositivi di protezione individuale quali tute, mascherine, occhiali, calzari e visiere per il personale sanitario dell’ospedale di Castelvetrano –& …









