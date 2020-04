Non è vero che la Cassazione ha detto “no” al carcere per Paolo Ruggirello

Non è vero che la Corte di Cassazione ha detto che Paolo Ruggirello, l’ex deputato di Trapani attualmente in custodia cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, debba uscire dal carcere.

La vicenda l’abbiamo spiegata ieri, bene, su Tp24 (potete rileggere l’articolo qui). La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva detto no alla scarcerazione, qualche mese fa, va rifatta.

Ma ciò non significa che automaticamente, come qualcuno con superficialità scrive, Ruggirello sia fuori. E’ un’affermazione imprecisa. Vero è invece che l’ex deputato attualmente si trova in ospedale, a Napoli, perchè ha contratto il Covid-19, e che i legali contano di avere già presto un’ordinanza che gli conceda i domiciliari.

La sentenza della Cassazione nulla ha a che vedere con questa nuova richiesta, ma è un segnale “incoraggiante” per la difesa.











Leggi la notizia completa