Mazara, “playground” sportivo in via Belgio. Affidati i calcoli strutturali

Aggiudicata la gara telematica mediante procedura negoziata per la realizzazione dei calcoli strutturali della tensostruttura del playground sportivo che sarà realizzata nella via Belgio e dei corpi accessori. L’incarico professionale è stato aggiudicato all’architetto Andrea Ingargiola di Mazara, per l’importo complessivo di aggiudicazione euro 3mila 579,96 oltre Iva, risultando il minor prezzo rispetto alla base di partenza di euro 4mila e con il punteggio totale di gara di più alto: 10,510 (seconda in graduatoria l’impresa Marino Giacomo).

L’aggiudicazione dell’incarico professionale, mediante approvazione degli atti di gara, è riportata nella determina n. 122/2020 del dirigente del settore tecnico ing. Giuseppe Asaro, pubblicata all’albo pretorio online.

La realizzazione di un Playground sportivo nell’area di via Belgio di pertinenza della scuola media Boscarino sarà possibile grazie al finanziamento di 600 mila euro dell’Assessorato regionale alla …









Leggi la notizia completa