Marsala, vivi l’emozione della processione del Giovedì Santo con Tp24

Saranno silenziose le strade di questa Settimana Santa. Svegliandosi, oggi, nessuno di noi avverte la concitazione delle ore che anticipano con trepidazione l’uscita della processione del Giovedì Santo. Tutti ad aspettare di vedere i primi soldati a cavallo, di trovare il proprio posticino per essere testimoni di almeno un momento della passione di Cristo. Quel cordone umano, accogliente e familiare, fatto di parenti amici e sconosciuti, non attraverserà tutta la città.

Ma la processione del Giovedì Santo in qualche modo ci sarà. Per chi sente il desiderio di participare anche quest’anno, anche da casa, a questo rito condiviso, ci saranno le nostre riprese dell’evento del 2019 accompagnate dalla presentazione di Giacomo Di Girolamo, Rossana Titone e Marco Marino. Dalle 15 di questo pomeriggio, in diretta sulle pagine di Facebook di Tp24 e di RMC101, e in televisione sul canale 612 del digitale terrestre.

Vedrete un emozionante racconto per









