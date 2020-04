Marsala, Anna Maria Angileri: “La scuola anche se a distanza è molto vicina agli studenti”

Anna Maria Angileri, dirigente scolastico e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala. E’ convinta dal decreto del ministro Azzolina?

Ho ascoltato in questi giorni il ministro. Ovviamente al centro c’è la salute di tutti e bisogna preservare gli studenti. Io dal mio punto di vista, non sono un virologo, ma credo che sia difficile rientrare a scuola. Non esistono le distanze di sicurezza nelle nostre scuole, all’interno di una classe, a volte, ci sono anche trenta studenti e stanno accanto nei banchi. Siamo tutti felicissimi che la situazione stia rientrando pian piano ma è chiaro che saranno tempi lunghi e a scuola sarà difficile rientrare. Per cui credo che non si rientrerà in classe, prima della normale fine dell’anno scolastico e a quel punto si farà come sostiene il ministro il colloquio, unico su tutte le discipline che …









