L’Alberghiero “Titone” dona derrate alimentari alla Caritas di Castelvetrano

In un momento in cui tutti siamo costretti a ‘distanziarci’ (come abbiamo ormai appreso a fare, a forza di sentircelo ripetere in tv…), quando tutto appare ormai lontano, distante, irraggiungibile, a cosa aggrapparsi? Un punto fermo serve a tutti, sempre. Quel famoso ‘centro di gravità permanente’ che Battiato ci ha insinuato nella mente di cercare, e ricercare sempre. E se questo poi non fosse un punto, ma una trama… una fitta trama talmente onnipresente attorno e dentro di noi, talmente parte di noi, da impedirci finora di scorgerla e osservarla? La Scuola, in particolare, è stata chiamata in causa in questo particolarissimo momento storico a dare un segno, a tracciare una possibile via da seguire per far sì che le giovani generazioni non vengano avvolte dalle paure e dall’isolamento che rischiano di svuotare e arrestare il loro processo di crescita …









