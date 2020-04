Il Lions Club Castelvetrano dona DPI alle forze dell’ordine ed all’ospedale e viveri alla Croce Rossa

Il Lions Club Castelvetrano, presieduto dall’Avv.Vito Signorello, dando prova dell’importanza di intervenire, in maniera concreta, in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha deciso di diffondere il proprio messaggio di solidarietà impiegando gran parte delle proprie risorse nell’acquisto di un gran numero di dispositivi di protezione individuali tipo FFP2,per proteggere quelli che stanno in prima linea. In particolare, il Lions li ha fatti avere ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed all’Ospedale di Castelvetrano nelle mani del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Morana. Ha provveduto, altresì, nell’ambito della solidarietà a favore dei soggetti in stato di bisogno, ad acquistare generi alimentari per la CARITAS, a versare un contributo e generi alimentari alla CROCE ROSSA di Castelvetrano ed avvalendosi della preziosa collaborazione di Suor Cinzia Grisafi, & …









