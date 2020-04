“Il Cristo nudo” e “Il Sepolcro di luce”: l’arte spezza il silenzio della Pasqua a Trapani

Nel momento in cui tutti i riti religiosi della settimana santa si svolgono all’interno delle chiese alla presenza di pochissime persone per l’emergenza Covid-19, e con l’assenza della processione dei Misteri e la città completamente deserta, l’arte contemporanea pone un gesto potente per dare senso al vuoto con l’azione artistica. Grazie alla sensibilità dell’ associazione culturale “L’Uomo Sulla Terra” e di due artisti amici del Museo “San Rocco” – Marco Papa e Andrea Aquilanti – nasce il progetto “Il Risorto che unisce” : due opere pensate per la Pasqua in due diverse location come unico evento artistico.

"In questo sconfortante momento in cui il destino dell'intera umanità appare soggiogato e incerto vogliamo reagire proponendo …









