I Vescovi siciliani: “Vicini a chi soffre. Grazie ai sanitari che lottano senza mezzi”

I vescovi siciliani scrivono ai cittadini dell’Isola, per testimoniare la loro vicinanza in questi questi giorni della Settimana Santa molti diversi dal solito, in cui si convive con una emergenza sanitaria ed economica mia vissuta prima.

«Il numero impressionante di morti e di contagiati sta mettendo a dura prova la vita delle persone e la tenuta delle istituzioni – si legge nella lettera dei Vescovi -. Ma siamo convinti che si stia apprendendo la dolce legge della condivisione e della compassione. La prova di grande professionalità e di incondizionata dedizione dei medici e del personale sanitario sta consentendo di affrontare con dignità l’emergenza, pur nella inadeguatezza delle strutture ospedaliere».

“Tanti altri motivi di preoccupazione angustiano il nostro cuore di Pastori, pensando ai gravissimi problemi di sopravvivenza determinati da antiche e nuove sopravvenute povertà – affermano -. Il blocco delle attivit& …









