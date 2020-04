“Ho comprato il test per il coronavirus. Ecco quanto costa. Sono risultato positivo”

Il vicedirettore del Il Fatto Quotidiano, Marco Lillo, ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 e ha spiegato come ha scoperto di essere stato contagiato dal Coronavirus grazie a un test sierologico acquistato online e recapitato a casa da un corriere.

Il giornalista Marco Lillo ha acquistato il kit per il test sierologico dall’azienda belga Labomics: il costo è stato di 190 euro più IVA, in quanto si vende soltanto in confezioni che contengono 40 test. I kit vengono fabbricati dalla Wuhan UN Biotechnology Co. Ltd e, come riporta il vicedirettore, è possibile leggere online un report approfondito di 32 pagine che sembrerebbe convalidarne l’efficacia e l’affidabilità: a quanto viene riportato, è stato testato su circa 600 casi, di cui circa 400 positivi e 200 negativi; la conferma sperimentale, effettuata mediante tamponi, è stata del 98% per i casi positivi e dell’88% per i casi …









