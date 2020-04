Esito tamponi Covid-19 a rilento, ecco perché succede

Sei, anche sette giorni prima che si conosca l’esito di un tampone Covid-19. È questo il tempo medio stimato, in questo particolare momento, che si registra in tutta la provincia di Trapani. In questi giorni molto particolari, dove l’ansia si mescola al “restare a casa”, il processo di valutazione dei tamponi va molto a rilento. Soprattutto per chi si è fatto la quarantena a casa e, dopo i 14 giorni di rito, deve fare un tampone di controllo. Ma perché si verifica questo? L’unico istituto accreditato dall’Assessorato regionale alla famiglia è il laboratorio presso il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo che serve l’intera Sicilia Occidentale. Una mole di lavoro per la quale il laboratorio non riesce a farvi fronte in tempi veloci.

In provincia di Trapani uno spiraglio si era aperto con l'apertura di …









