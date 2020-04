Egadi, il sindaco Pagoto: “Maggiori controlli per chi arriva nelle Isole”

Si intensificano i controlli dei cittadini che si imbarcano per le Isole Egadi. Lo comunica il sindaco dell’arcipelago Giuseppe Pagoto, tramite un video messaggio sulla sua pagina Facebook.

Il primo cittadino, che ha partecipato ad un incontro in video conferenza con Prefetto e Questore, conferma che stanno arrivando le mascherine e si inizierà a breve distribuirle. Per quanto riguarda i controlli, ha annunciato che all’arrivo nelle tre isole ci saranno anche i termoscanner per il controllo della temperatura oltre che la verifica dell’autocertificazione necessaria.

Ha ricordato infine che gli uffici comunali stanno iniziando a distribuire i buoni alimentari per i cittadini bisognosi e spera che la prima distribuzione si completi già entro Pasqua. Qui il video integrale di Pagoto:









