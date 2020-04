Custonaci, sorpresi dai Carabinieri mentre organizzavano un barbecue: denunciati in 8

I Carabinieri della Stazione di Custonaci, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al controllo delle rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 8 persone, in ottemperanza delle disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020.

I soggetti sanzionati, infatti, in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, provenendo da comuni e da nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari operanti, presso una abitazione sita in Custonaci, dove si erano riuniti per organizzare un barbecue all’aperto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in vista delle prossime festività pasquali, intensificheranno ulteriormente i controlli per monitorare gli spostamenti non consentiti, ovvero che esulano dalle comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità e per motivi di salute, a salvaguardia del benessere dei cittadini.









