++ Covid-19, dati ufficiali ASP Trapani al 9 aprile

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a giovedì 9 aprile 2020.

Totale casi positivi 97 così distribuiti: Alcamo 18 ; Castelvetrano8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1

Totale Ricoverati: 17

Trapani 9: Covid 9

Marsala 8: Terapia Intensiva 3/ Terapia Sub Intensiva 1/ Covid 4

Decessi 4

Totale tamponi effettuati 2.136 (+150 rispetto a ieri)

Guariti 7: 5 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 2 in data 9/4/20; 1 dimesso da S.Antonio Abate (Tp); 1 negativizzato in isolamento domiciliare. I dimessi da Covid-hospital sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

L’eventuale differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

