Coronavirus, Valderice: il medico nell’attesa del tampone… va a fare la spesa. E lo dice

E’ un medico. Ha contratto, con ogni probabilità, il coronavirus. Ha fatto il tampone. Attende gli esiti. E nell’attesa, se ne va a fare la spesa. Dopodichè racconta tutto sui social, e “perdona” quelli che lo hanno criticato…

Storia singolare, ma drammatica, a Valderice, dove il Sindaco Stabile ha recentemente chiesto l’invio dell’esercito per regolare l’ordine pubblico in questi giorni di emergenza per il coronavirus.

I fatti sono questi. Un noto professionista, un medico, al rientro dal nord Italia, si è messo in quarantena obbligatoria. Ha avuto dei sintomi da coronavirus, e ha effettuato il tampone. Nell’attesa dei risultati .. è uscito di casa. Ed è andato a fare la spesa al supermercato, il 28 Marzo. Tra l’altro, l’esito del tampone è stato positivo. E glielo hanno comunicato il giorno dopo, il 29 Marzo….

L’estratto del suo post su Facebook lo potete vedere nell’immagine accanto questo articolo.

