Coronavirus, sono 162 i positivi tra pazienti e operatori dell’Oasi di Troina

Il laboratorio di virologia del Policlinico di Catania continua a dare i risultati dei tamponi effettuati presso l’Oasi Maria Santissima di Troina in provimcia di Enna, dove è scoppiato uno dei primi focolai di Coronavirus in Sicilia.

In totale tra pazienti e operatori sono 162 i positivi. Gli ultimi esiti del laboratorio riguardano altri 2 positivi e 4 negativi.

Tra i pazienti ci sono 102 positivi e 87 negativi, mentre per quanto riguarda gli operatori ci sono tre nuovi positivi e un negativo e in totale tra gli operatori ci sono 60 positivi e 121 negativi.









Leggi la notizia completa