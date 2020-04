Coronavirus, Sicilia: dalla Regione pronta la Finanziaria. Vale due miliardi

La giunta regionale siciliana ha quasi pronta la nuova Finanziaria che prevede 2 miliardi di euro di spese.

La somma è ricavata dai fondi europei e dalle entrate che la Regione tenterà di trattenere a sè non riversandole nelle casse romane.

Si vareranno delle misure di aiuto economico finanziario per vari settori, dal turismo all’edilizia compresa la sospensione dei canoni di affitto delle case popolari.

Sono previsti degli sgravi per le imprese relativamente al costo del lavoro, incrementi per la cassa integrazione, la costituzione di un fondo che servirà alle aziende come garanzia per i prestiti richiesti, fondi che verranno gestiti da Irfis, Ircac e Crias.

Le tre partecipate sospenderanno anche le rate dei prestiti con interessi.

Novità per le famiglie economicamente fragili, i 100 milioni dovrebbero essere disponibili a breve come buoni spesa, niente più affitti per sei mesi per chi vive in …









