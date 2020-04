Coronavirus, Sicilia: da Musumeci nuove restrizioni su spesa, mascherine, spostamenti

Nuove restrizioni in Sicilia per arginare l’epidemia di coronavirus, che, comunque, a parte qualche focolaio, è meno intensa del previsto.

Cosa prevede la nuova ordinanza? Mascherine, guanti monouso e igienizzante diventano obbligatorie per “gli operatori” dei negozi di generi alimentari, anche all’aperto.

Tutti devono indossare la mascherina “o un altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi che impediscono di mantenere la distanza di un metro.

L’altra novità è la limitazione delle uscite. Quelle per gli acquisti essenziali, “ad eccezione di quelle per i farmaci”, sono limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare.

Arriva inoltre anche l’estensione del divieto di consegnare cibo a domicilio durante le domeniche e i giorni festivi, dunque anche a Pasquetta: una stretta alla quale fanno eccezione solo le consegne di farmaci e di prodotti editoriali.

Fino al









