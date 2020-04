Coronavirus, Salemi. Protesta in piazza dei braccianti tunisini per i buoni pasto

Sono stati circa ottanta i braccianti tunisini che hanno inscenato ieri mattina un sit in di protesta nella centralissima piazza Libertà di Salemi.

Motivo della contestazione, l’essersi sentiti esclusi dall’assegnazione dei buoni pasto, che il Comune ha cominciato a consegnare a domicilio agli aventi diritto, dopo la regolare presentazione dell’istanza.

Sono 200 le istanze pervenute al Comune. I buoni spesa vengono consegnati a domicilio seguendo un rigoroso ordine cronologico. Ne sono stati consegnati 125, nei prossimi giorni gli altri.

Oltre alla polizia municipale, sono intervenuti anche i carabinieri per prevenire eventuali manifestazioni violente.

Tutto si è svolto per fortuna nella massima calma, anche per l’intervento sul posto del vice sindaco Calogero Angelo, che, oltre a chiarire le cause del ritardo della consegna dei buoni, ha promesso che nella mattinata di domani ( oggi per chi legge) i ticket per la spesa verranno consegnati …









