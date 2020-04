Coronavirus: Marsala, Castellammare e Paceco sanificano il territorio comunale

Proseguono in diversi comuni della provincia di Trapani le operazioni di sanificazione del territorio. Alcuni sono già alla terza, altri alla seconda fase.

A Marsala è iniziata la scosa notte, mentre a Castellammare del Golfo si inizierà questo pomeriggio e a Paceco domani. Vediamo nel dettaglio cosa stanno facendo e dove stanno intervenendo i comuni.

A Marsala è iniziata la notte scorsa la seconda fase di sanificazione del territorio comunale di Marsala. A quella effettuata nel mese di Marzo dall’Amministrazione Di Girolamo in collaborazione con l’Energetikambiente, si aggiungono ora gli interventi ad opera degli agricoltori. “Hanno manifestato la propria disponibilità in maniera gratuita e spontanea, afferma il vicesindaco Agostino Licari; anche questo è un modo per aiutare la nostra comunità ad affrontare questo drammatico momento e, a nome della Città, li ringrazio per il loro encomiabile gesto”. …









Leggi la notizia completa