Coronavirus, in provincia di Trapani arrivano le Usca. Ecco cosa sono

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha istituito le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). Sono 6, una per ciascun Distretto sanitario dell’Azienda.

In linea con quanto previsto delle normative nazionali e regionali, le principali funzioni attribuite alle USCA sono: Gestione di pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici che non necessitano di ricovero e di isolamento presso il loro domicilio, o in alternativa, presso strutture dedicate; valutazione di pazienti che si rivolgono all’ Assistenza primaria, al Servizio di Pediatria di libera scelta o al Servizio di Continuità assistenziale con sintomi sospetti per Covid-19; Gestione di pazienti in isolamento domiciliare, in quanto contatti stretti o provenienti da zone a rischio.

ORGANIZZAZION DEL SERVIZIO USCA

Le USCA sono attive ogni giorno, 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00.

L'équipe è formata da un Medico e un operatore sanitario (infermiere professionale/OSS), adeguatamente









