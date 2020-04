Coronavirus, i dati dell’Asp: rimangono 97 i casi nel trapanese. Guarite 7 persone

Ecco la situazione nei vari comuni della provincia aggiornata ad oggi 9 aprile 2020. Positive 97 persone, così distribuite: Salemi 22, Alcamo 18, Trapani 12, Marsala 9, Valderice 8, Castelvetrano 8, Erice 5, Campobello di Mazara 5, Mazara 4, Castellammare del Golfo 3, Paceco 2, Gibellina 1. Decedute 4 persone, guariti sette pazienti, di cui 5 dimessi da Covid-hospital Marsala, 1 dimesso da S.Antonio Abate (Tp) ed 1 negativizzato in isolamento domiciliare.

I dimessi da Covid-hospital sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

I ricoverati sono 17, di cui 9 a Trapani (Covid 9) e 8 a Marsala (Terapia Intensiva 3/ Terapia Sub Intensiva 1/ Covid 4). Sono stati eseguiti 2136 tamponi.

La differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione Siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.









Leggi la notizia completa