Coronavirus, è record di guariti. Conte: “Se l’Europa non ci aiuta, l’Italia farà da sola”

Sono dati incoraggianti quelli riportati dalla Protezione civile sul Coronavirus in Italia. Ma quello che è certo è che non bisogna mollare, non è il momento del via libera, questo dicono gli esperti, perché si vanificherebbero i sacrifici e gli sforzi fatti fino adesso.

“C’è un serbatoio di asintomatici che potrebbero portare in giro il virus e contagiare altri e rimettere nuovamente in moto la pandemia che si sta attenuando ma non è ancora passata. Aprire o pensare di aprire in questa fase è abbastanza difficile, non siamo in una diminuzione netta ma in un rallentamento della velocità”. Lo dice il vicedirettore dell’Oms Ranieri Guerra. “Si potrebbe pensare a riaperture “per classe di lavoro, tipologia geografica e classe di età” ma sempre con “un occhio ad una diminuzione marcata di questa curva che ancora non c’è”. “Non credo che il governo italiano voglia procedere …









