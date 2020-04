Coronavirus, a Pachino la bottega del tunisino dona la spesa a chi ne ha bisogno

Un banchetto pieno di generi alimentari sistemato in strada, di fronte al proprio market in piazza Colonna, in cui campeggia un cartello: “Se hai bisogno prendi”.

L’idea è stata di Mondher Kacem, tunisino trapiantato a Pachino da 15 anni. Da pochi anni Mondher – riporta pachinonews – ha rilevato il piccolo market in via Durando, in pieno mercato cittadino, uno dei centri nevralgici in cui si svolge la vita dei nordafricani a Pachino. E da qualche giorno, il “market del tunisino” dona da mangiare a chi non ce l’ha: non solo ai migranti, ma anche a tutti gli altri cittadini che ne hanno bisogno. Pasta, uova, acqua, olio, frutta ortaggi: chi ha bisogno, può prendere.

“La solidarietà che non ha confini, razze o religioni – ha raccontato Francesco Nastasi, uno dei volontari dell’ “esercito” pachinese che …









Leggi la notizia completa