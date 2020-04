Allarme Pasqua: nuova ordinanza di Musumeci, nuove restrizioni

Nella giornata di ieri è stato adottato dal Governatore Nello Musumeci, un nuovo provvedimento per contrastare la diffusione del coronavirus. Riportiamo di seguito gli articoli dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08 aprile 2020 con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.

Art. 1 – Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.

Art. 2 – Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo …









