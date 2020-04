Alcamo, le associazioni di volontariato si mobilitano per i più bisognosi

“Sono tante le famiglie alcamesi che in questi ultimi giorni si sono rivolte alle associazioni di beneficenza o alle parrocchie per fare richiesta di beni di genere alimentare, esigenza dettata dal fatto che è venuta meno quella parte di lavoro svolto nelle piccole imprese, attività commerciali e da coloro che vivono diespedienti.”

A dirlo la parlamentare regionale del M5S Valentina Palmeri. La scorsa settimana le tante associazioni si sono mobilitate nella raccolta di generi alimentari donati dagli alcamesi presso i più noti supermercati della zona, con la conseguente consegna domiciliare alle persone che ne avevano più bisogno. Un lavoro svolto da questo esercito di volontari con dedizione e sacrificio, senza limiti di tempo, dettato soltanto dall’ enorme senso del dovere verso i più bisognosi pur consapevoli del rischio che si corre in questo momento.

“Ringrazio tutti i cittadini, le …









