A spasso con la marijuana: in manette coppia di 37enni

I Carabinieri della Stazione di Cinisi hanno arrestato, un uomo ed una donna, P.G. e M.E., entrambi 37enni di Terrasini già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di prevenzione e controllo, finalizzato anche alla verifica della normativa inerente la contingente emergenza sanitaria, sulla statale 113 a Cinisi, i militari hanno fermato un’autovettura con i due a bordo.

I 37enni non hanno fornito giustificazioni convincenti che motivassero la loro presenza in strada, pertanto i militari insospettiti hanno proceduto ad una perquisizione rinvenendo all’interno del veicolo 100 grammi di marijuana occultata sotto i tappetini.

La droga è stata sottoposta a sequestro e i Carabinieri del L.A.S.S. del comando provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.

Questa mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato, in videoconferenza, gli arresti …









Leggi la notizia completa