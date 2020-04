A Custonaci 8 persone hanno violato la quarantena per fare una grigliata

Con queste belle giornate, ma con i divieti imposti per contenere l’epidemia da Coronavirus, bisogna resistere dalla tentazione di accendere il fuoco e fare un barbecue.

Non hanno resistito otto persone a Custonaci, che hanno violato la quarantena per organizzare una grigliata. Si tratta di persone provenienti da comuni e da nuclei familiari diversi che sono stati sorpresi e sanzionati dai Carabinieri di Custonaci che si sono accorti del barbecue nel corso di un controllo del territorio.

I soggetti sanzionati, infatti, in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, provenendo da comuni e da nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari operanti, presso una abitazione sita in Custonaci, dove si erano riuniti per organizzare un barbecue all’aperto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in vista delle prossime festività pasquali, intensificheranno ulteriormente i controlli per monitorare gli spostamenti non consentiti, ovvero che esulano …









