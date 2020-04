Trapani, il Rotaract dona arance alla Croce Rossa

Domenica 5 aprile il Rotaract Club di Trapani ha contribuito alla raccolta di alimenti della CRI per le famiglie in difficoltà con alcune cassette di arance, raccolte per motivi di sicurezza dato il momento, soltanto dal presidente Vito Fabio Saccà.

Le arance vengono da un piccolo appezzamento di terreno della famiglia non raggiungibile senza le dovute autorizzazioni. Questo gesto non sarà il primo del club e l’idea è venuta dalla condivisione dell’intero club, che il presidente ringrazia, e grazie all’immensa disponibilità del presidente incoming Alberto Buscaino. “Inoltre mi preme ringraziare il Sindaco Giacomo Tranchida , il prefetto Tommaso Ricciardi e tutti i rappresentati delle forze armate, compresi tutti gli organi che ogni giorno ci danno la possibilità di stare sereni sia nelle nostre abitazioni che per strada. Rientra nelle attività del rotaract club Trapani l’essere al …









