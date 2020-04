Tavormina: “A un passo dal baratro, ora sono tornato a vivere”

«Avere avuto la percezione di essere stato a un attimo dall’essere intubato, ha chiaramente lasciato per sempre un segno nella mia vita». è uno dei passaggi della testimonianza autografa che il medico Antonio Tavormina ha scritto per il mensile diocesano Condividere.

Tavormina, in organico presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, è stato il primo medico del nosocomio del Belìce ad aver contratto il Covid-19. Da alcune settimane si trova ricoverato presso il reparto di Pneumologia dell’Ospedale Cervello di Palermo. «Trascorrono i giorni e ripenso ai momenti difficili. Quella che ho vissuto è stata un’esperienza dura, la più pesante della mia vita da uomo e da medico. Un’esperienza che, sicuramente, mi ha segnato e che mi lascerà indelebile la sensazione di caducità della vita. Da medico …









