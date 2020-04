Solidarietà a Marsala. Il Rotaract dona mascherine, guanti e uova pasquali

È da quasi un mese ormai che la campagna di raccolta fondi, aperta e gestita dal Rotaract Club Marsala e coadiuvata da Cristiana Cordaro, Marco Martinico e Silvia Lubrano, insieme all’Ordine dei Medici della provincia di Trapani e al Rotary Marsala, è in corso, così come lo sono le elargizioni effettuate coi proventi della stessa.

L’ultima, per ordine di tempo, avvenuta lunedì 6 aprile, consta di 1000 mascherine FFP2 e 6000 guanti, sempre destinati al nosocomio della città di Marsala, ormai divenuto a tutti gli effetti Covid Hospital. Il materiale donato lunedì rientra in un ampio programma di raccolta per dispositivi di protezione individuale e strumentazione utile all’ospedale, tant’è vero che si attende la consegna e la successiva donazione di un monitor multiparametrico e una cardioline, utili al decorso dei pazienti ivi trattati. Ad oggi in totale, oltre al materiale di lunedì, sono stati consegnati al …









