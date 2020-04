San Vito Lo Capo, 5 cittadini bloccati all’estero. Il sindaco Peraino scrive al Prefetto

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha inviato una lettera al Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, per chiedere assistenza finalizzata al rimpatrio di 5 concittadini sanvitesi bloccati nella Repubblica Dominicana (3 persone) ed in Madagascar (2 persone), a causa dell’interruzione dei collegamenti determinata dalla pandemia da Covid-19.

Nella nota, inoltrata anche al Ministro degli Affari Esteri, il sindaco fa presente come gli stessi abbiano provveduto a contattare le Ambasciate nei rispettivi Paesi in cui si trovano senza ricevere, però, alcuna risposta.

A causa del blocco dei voli, non possono far rientro da Santo Domingo, dove erano solite recarsi per un periodo dell’anno, una donna di origini dominicane residente a San Vito Lo Capo e le sue due figlie minorenni. Non riuscendo ad avere contatti con la Farnesina, infatti, non hanno potuto usufruire di uno dei voli speciali per il rimpatrio degli italiani all’estero …









