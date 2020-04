Salemi, Protezione civile: nuove dotazioni per affrontare l’emergenza

Salemi. Il Comune doterà la Protezione civile di nuove attrezzatture per incrementare e migliorare il lavoro dei propri volontari.

Dal 2017, anno in cui è stato costituito il Gruppo comunale di volontariato delle Protezione civile “Citta di Salemi”, i volontari sono stati occupati in diverse circostanze, dando un grande aiuto all’intera comunità. Dalle operazioni di soccorso in occasioni di allerte meteo rosse, al servizio d’ordine in occasione di diverse manifestazioni pubbliche, alla partecipazione all’esercitazione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 50° anniversario del sisma del Belice 1968, alla ricerca di persone scomparse, fino a giungere all’attuale emergenza corona virus.

Questo nuova drammatica situazione che Salemi vive, in quanto “zona rossa”, necessita urgentemente dell’acquisto di ulteriore attrezzatura e beni per fronteggiare questa nuova crisi. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha predisposto …









