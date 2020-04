Rinviati a data da destinarsi i due ACI Racing Weekend di Monza 15/17 maggio e di Imola 29/31 maggio

ACI Sport conferma inoltre di aver predisposto soluzioni alternative che, attualmente, consentono comunque lo svolgimento del programma del Formula Regional European Championship, di tutti i campionati italiani e dei trofei monomarca, inseriti negli ACI Racing Weekend 2020, nel numero delle prove previste.

REDAZIONE – Causa emergenza epidemiologica Corona Virus, ACI Sport in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, ha deciso di rinviare a data da destinarsi gli appuntamenti ACI Racing Weekend previsti nei giorni 15, 16 e 17 maggio a Monza e i giorni 29,30 e 31 maggio a Imola.

Nel primo appuntamento, sul Monza ENI Circuit, si sarebbero dovute svolgere le gare del Formula Regional European Championship, delle serie tricolori Italian F.4 Championship powered by Abarth, Campionato Italiano GT Sprint, TCR Italy Touring Car Championship. Erano inoltre previste gli appuntamenti delle serie Porsche Carrera Cup, Mini Challenge, Renault Clio Cup

Nel secondo, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, erano previsti …









