Punto nascite Pantelleria, Lo Curto: “Musumeci ha chiesto la deroga al ministero”

“Il governo Musumeci ha chiesto la deroga per il mantenimento del punto nascita presso l’ospedale “Nagar” di Pantelleria. Lo afferma con una nota l’onorevole Eleonora Lo Curto capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Ringrazio il presidente della Regione Musumeci che mi ha appena informata ed ha così risposto alla mia sollecitazione dei giorni scorsi ed alle istanze che arrivavano anche dall’Amministrazione comunale dell’isola – si legge nella nota -. Adesso l’assessore alla Salute potrà formalizzare gli atti per l’autorizzazione che spetta al ministero della Salute. Se il governo nazionale si determinerà ad autorizzare il punto nascita a Pantelleria si potrà mettere fine agli spostamenti per le gestanti da Pantelleria a Trapani, con rischi accentuati per le stesse donne e per i nascituri di contrarre il coronavirus. Le donne pantesche hanno …









