Punto nascite di Pantelleria. Il Pd al sindaco: “Basta sciopero, torniamo al dialogo”

Egregio Sig. Sindaco e Assessori,

la situazione che stiamo vivendo è surreale e pensiamo che ognuno di noi non si sarebbe mai aspettato di doverla affrontare. In piena emergenza nazionale da Corona Virus ci troviamo a dover lottare, per l’ennesima volta, per il Punto Nascite del nostro ospedale.

Consapevoli che la deroga per il mantenimento del Punto Nascite andava a scadere il 31 dicembre 2019 e che comunque lo si è lasciato aperto sino alla fine dello scorso mese di febbraio dalla Regione, anche in considerazione delle varie disposizioni nazionali, regionali e comunali, in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, poteva essere fatto lo sforzo di lasciare attivo il Punto Nascite non permettendo alle gestanti di recarsi sulla terra ferma per partorire, mettendo a rischio la salute delle gestanti stesse e dei nascituri. Situazione questa paradossale frutto di una politica miope, non responsabile …









Leggi la notizia completa