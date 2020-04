Pasqua e Pasquetta in Sicilia: divieto assoluto di spostamento e di consegne a domicilio

Divieto assoluto di spostamento nelle case al mare o in campagna in Sicilia per Pasqua e Pasquetta, e divieto anche di consegne a domicilio. Lo ribadisce in una nota la Protezione Civile regionale.

Durante la chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali disposta con ordinanza dal presidente della Regione anche i servizi di consegna a domicilio devono intendersi sospesi, con eccezione di farmaci e di materiale editoriale.

Lo precisa una circolare del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il provvedimento, si legge nella circolare, è stato necessario per fornire ulteriori chiarimenti “a seguito di quesiti posti al Drpc Sicilia intesi a fugare dubbi interpretativi sorti a seguito della copiosa adozione di provvedimenti, nazionali e regionali, dettati dall’esigenza di contenere la diffusione del Covid-19”.









